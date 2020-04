Emergenza Coronavirus, Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare unite per la disabilità. Accordo tra i sindaci per lo spostamento tra le due città

Potranno passeggiare anche sulle spiagge di Vietri sul Mare le persone con disabilità della valle metelliana. Su iniziativa dell’’Osservatorio cittadino sulla condizione delle persone con disabilità di Cava de’ Tirreni, infatti, il Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli e quello di Vietri sul Mare Giovanni De Simone hanno provveduto a stabilire un accordo attraverso il quale è possibile per le persone con disabilità poter uscire di casa e raggiungere la marina di Vietri sul Mare per una passeggiata.

A coordinare gli spostamenti tra le due città sarà il presidente dell’Osservatorio Vincenzo Prisco telefonando al 3356548707 e comunicando la targa del veicolo dell’accompagnatore della persona con disabilità, nel rispetto delle norme sull’emergenza Covid-19.

“Per le persone con disabilità psichica, intellettiva e relazionale, o con multi-disabilità, e per i loro familiari, la quarantena è un doppio trauma – spiega il Presidente Vincenzo Prisco – Perché sostanzialmente significa il ritorno a una condizione che conoscono bene. Alla quale da sempre cercano tenacemente di sottrarsi: quella dell’isolamento sociale”.

Sempre su coordinamento dell’Osservatorio, altra meta raggiungibile dalle persone con disabilità per trascorrere del tempo, è la Piccola Fatima in località S. Cesareo di Cava de’ Tirreni, messa a disposizione dal Rettore dell’Avvocatella, don Gennaro Schiavo, dotata di un ampio giardino alberato, viali e spazi che consentono di rispettare le norme di sicurezza dettate dall’Emergenza Covid-19, permettendo il distanziamento di sicurezza.