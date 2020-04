Emergenza Coronavirus. Atrani mette a disposizione il conto corrente di Tesoreria del Comune per aiutare le famiglie in difficoltà.

Il Comune di Atrani ha messo a disposizione il conto corrente di Tesoreria del Comune per donazioni con cui acquistare generi alimentari e beni di prima necessità alla famiglie che in questo momento si trovano in grosse difficoltà economiche, anche a seguito della pandemia da Coronavirus in atto.

La decisione del Comune di Atrani di mettere a disposizione il conto corrente della Tesoreria del Comune è stata scaturita in seguito alle richieste da parte di singole persone, aziende ed associzioni, che vogliono dare il proprio contributo ai cittadini che si trovano in difficoltà economuche tali da non poter fare la spesa alimentare.

Ricordiamo che, in base all’articolo 66 del Decreto Legge 18/2020 per le erogazioni liberali in denaro o in natura spetta una detrazione d’imposta del 30% per un importo non superiore a 30 mila euro.

Chiunque voglia fare una donazione deve indicare con CAUSALE “donazione per spesa alimentare” e scrivere il seguente IBAN: IT 67X0103076030000000339967

CODICE SWIFT/ BIC: PASCITM1SAA