Emergenza Coronavirus ASL Salerno-Regione Campania: il Cav. N. H. don Attilio De Lisa al rispetto delle condizioni di prevenzione anche nella fase 2 e in futuro.

Tutto avvenuto dopo l’esito negativo al tampone Covid- 19 effettuato in data 16 aprile 2020 presso il Pronto Soccorso al Presidio Ospedaliero Ospedale dell’Immacolata di Sapri insieme al 118 dove il Sottoscritto lavora come dipendente di ruolo C.P.S.Infermiere con requisiti per mansioni superiori di Coordinatore Management nelle Organizzazioni Sanitarie dal 2008. Inoltre il Cavaliere al merito della Repubblica Italiana e Presidente Sezione di Sanza ANCR lamenta che le condizioni di prevenzione non vengono rispettate da tutti a discapito di chi rispetta come il Sottoscritto e non è giusto.

Ricorda e appoggia pienamente di tutelare con tamponi o test reattivi sierologici anche le Forze Armate Italiane (Arma Comando Compagnia Stazione dei Carabinieri,Polizia di Stato,Guardia di Finanza,Guardia Costiera,Esercito Italiano, Aeronautica,ecc.),la Protezione Civile,tutti gli operatori sanitari e amministrativi,Sindaco e consiglieri comunali,la Politica,la Sanita’ Italiana e la Chiesa Cattolica.

La diocesi appartenente facendo riferimento al vescovo Mons. Antonio De Luca comprende 41 comuni della provincia di Salerno: Aquara, Atena Lucana, Bellosguardo, Buonabitacolo, Camerota, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castelcivita, Celle di Bulgheria, Controne, Corleto Monforte, Ispani, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Ottati, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Postiglione, Roccagloriosa, Roscigno, Sala Consilina, San Giovanni a Piro, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Santa Marina, Sant’Angelo a Fasanella, Sant’Arsenio, Sanza, Sapri, Sassano, Serre, Sicignano degli Alburni, Teggiano, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella e Vibonati.

Infine la vicinanza alla Parola del Signore Gesù (Via,Vita e Verità) e della madre Chiesa Cattolica oltre la stima alla Politica,alla Giustizia e alle Forze Armate.