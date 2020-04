Emergenza Coronavirus. Anche a Cetara mascherine obbligatorie per uscire di casa.

Emergenza sanitaria Covid-19. Ordinanza di utilizzo di dispositivi di protezione individuale

IL SINDACO AVVISA LA CITTADINANZA

che con Ordinanza Sindacale n. 10 del 7 aprile 2020, con efficacia immediata

ORDINA

allo scopo di contrastare e contenere e prevenire ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19 nel Comune di Cetara, si applicano le seguenti misure specifiche:

Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. Pertanto la circolazione nelle strade cittadine nonché l’accesso, negli orari di apertura, agli esercizi commerciali e uffici pubblici, è consentito solo indossando dispositivi di protezione e sicurezza quali le mascherine, che devono essere indossate correttamente dovendo proteggere in modo stabile e coprendo integralmente la bocca ed il naso.

AVVERTE

che il Comune avvierà, al fine anche di incentivarne l’utilizzo, la distribuzione gratuita di un primo stock di d.p.i. del tipo mascherine chirurgiche a beneficio della popolazione (una per nucleo familiare) da richiedere per il tramite della Protezione Civile Comunale al numero 0899355570, fermo restando in capo a ciascun cittadino il dovere di premunirsi della dotazione personale.