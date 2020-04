Elezioni regionali, proposta la data a luglio. Via libera di De Luca

A indicare una data precisa è stato lo stesso Giovanni Toti, governatore della Liguria ma anche vice presidente della Conferenza delle Regioni. La prossima tornata delle elezioni per il rinnovo di alcuni consigli regionali – come riporta anche l’agenzia di stampa Ansa – potrebbe tenersi in estate, dopo il rinvio per l’emergenza coronavirus. “Sulle elezioni insieme ai governatori Zaia, De Luca e ad altri, abbiamo già indicato al ministro degli Interni la data del 12 luglio – ha dichiarato Toti – nella considerazione che se riapriamo il paese non possiamo vietare il voto. Inoltre in autunno potrebbe esserci un ritorno del virus e una campagna elettorale lunghissima in una crisi sanitaria economica e sociale non farebbe bene al paese“.