Elezioni per la Carica di Presidente Regionale di CRI Campania: il Comitato di Costa Amalfitana candida il Volontario Marianna Ferrara

Domenica 19 aprile 2020 si terranno, in tutta Italia, le elezioni per scegliere i nuovi Presidenti Regionali dei Comitati di CROCE ROSSA ITALIANA. Tra i candidati della Regione Campania figurerà un Volontario Giovane del nostro Comitato, figlia della nostra Costa, Marianna Ferrara. Marianna, già consigliera e responsabile del Gruppo Giovani del nostro comitato dal 2016 al 2020, è originaria di Tramonti (SA); nel 2016 si è laureata in Farmacia presso l’Università degli Studi di Salerno.

Marianna ha all’attivo 11 anni di attività di Volontariato nei quali, come lei ampliamente dichiara nel suo programma strategico allegato, non si è mai fermata ad aspettare l’occasione che le consentisse di “cambiare il mondo”, ma con testardaggine ha cercato e creato le occasioni per rafforzare e rendere più attiva la componente Giovani del Comitato di Costa Amalfitana.

Attualmente, anche grazie al suo supporto, i Giovani di CRI – COSTA AMALFITANA hanno una propria identità e sono integrati nella realtà associativa.

“Sii il miglioramento che vuoi vedere nel Mondo” questo è il messaggio che Marianna promuoverà a gran voce qualora i 27 Comitati della Regione Campania appoggeranno la sua candidatura e le consentiranno di realizzare il suo progetto regionale: amalgamare tutte le realtà campane e realizzare un unico gruppo, unito e coeso.

Marianna dedica la sua candidatura alla nostra Volontaria Marianna D’Amato, scomparsa a soli 32 anni, due anni orsono.

“Sono sicuro che Marianna sarà all’altezza del compito e farà valere le ragioni dei Giovani nelle future attività regionali e locali. Grazie al vostro entusiasmo e alla vostra capacità di coinvolgere noi adulti siete la più concreta garanzia di successo. In bocca al lupo!” .

Questi gli auguri del Presidente Raffaele Di Leva, del Consiglio di Amministrazione e di Tutti i Volontari di CRI – Costa Amalfitana.