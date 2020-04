“El Pais” spagnolo e “Euronews” francese esaltano la Campania di De Luca.

Per il Sud Italia ulteriori elogi e questa volta arrivano dal più autorevole quotidiano della Spagna, El Pais, che sottolinea le conseguenze politiche delle palesi inefficienze gestionali della Regione Lombardia a trazione leghista venute alla luce in questa emergenza Coronavirus. Di seguito riportiamo qualche stralcio dell’articolo pubblicato dal quotidiano spagnolo: “L’8 marzo, dopo le due del mattino, la stazione ferroviaria di Milano si è riempita di napoletani, calabresi e persone di altre regioni del sud che trascinavano valigie piene a tutta velocità per fuggire a sud. Le immagini, catturate dalle telecamere di sicurezza quel giorno, rappresentavano un inatteso cambio di paradigma nella storia dell’Italia. Per la prima volta dall’unificazione del paese, dal momento della crescita della FIAT a Torino e dell’immigrazione massiccia, l’esodo stava andando nella direzione opposta. Un’iperbole che ha trovato le sue risposte in diversi format politici e sociali nelle settimane successive. Sulla strada per i 13.000 morti e una dubbia gestione della crisi del coronavirus, a Roma cresce l’idea che la Lombardia debba essere gestita da un manager. Il Governatore della Campania (regione di Napoli) ha avvertito che non faranno entrare i loro cittadini e nell’Esecutivo affilano i loro coltelli per passare i conti con l’aggressiva retorica settentrionale”. Anche “Euronews” francese esalta la Campania come punto di forza per la lotta contro il Covid19 con la cura del professor Ascierto e la straordinaria bravura del Cotugno nell’aver evitato il contagio dei medici e dei sanitari.