Effetto Coronavirus: corsa ai beni essenziali, impennata dei prezzi di farina ed uova. L’effetto Coronavirus ha innescato una corsa ai beni essenziali, con un’impennata dei prezzi del grano e dei cereali in generale. E tuttavia non mancano altre materie prime alimentari, come caffè, cacao, zucchero. Complice il lungo periodo di quarantena, infatti, sono saliti alle stelle i prezzi dei beni di prima necessità.

La tendenza all’accaparramento è confermata anche in Italia, dove nell’ultimo mese di emergenza sanitaria sono praticamente raddoppiati gli acquisti di farina (+99,5%) e sono drasticamente saliti quelli di riso bianco (+47,3%) e di pasta di semola (+41,9%).

Secondo la rilevazione dei prezzi all’ingrosso, effettuata dalle Camere di Commercio ed elaborata da Unioncamere e Borsa merci telematica (Bmti), c’è stato un + 7% per il prezzo delle farine rispetto febbraio, +2,4%. Anche il prezzo delle uova è, inoltre, aumentato nel mese di marzo: +4,2% rispetto a febbraio.