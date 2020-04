Eddie Oliva saluta la Costa d’Amalfi e le dedica una canzone dai social

Eddie Oliva ha salutato l’amata Costa d’Amalfi a suo modo, con una canzone. La voce della Costiera ha esaudito a distanza il desiderio di alcuni suoi amici, che a grande richiesta gli hanno richiesto una sua performance canora. Il cantante originario di Scala, che è una vera e propria star in Svezia, dove ha intrattenuto anche i Bernadotte della Casa Reale di Svezia, ha eseguito una meraviglioso brano intitolato “Amalfi”, scritto e composto dall’artista quarantacinque anni fa: Eddie Oliva in questa sua prima diretta Facebook, come dal vivo ha trasmesso grandi emozioni con un esecuzione magistrale.