Eav, questa mattina immessi in servizio sulle linee vesuviane 3 treni revampizzati

L’Eav comunica che questa mattina sono stati immessi in servizio sulle linee vesuviane 3 treni revampizzati. I treni sono stati completamente ristrutturati con tutti i confort, risultano quindi praticamente treni nuovi. I prossimi 3 treni revampizzati saranno immessi in servizio a Giugno. Si prevede la immissione in servizio graduale di altri 21 treni revampizzati, oltre i 4 già immessi in servizio, mese per mese, entro Marzo 2021. Piano piano ce la faremo!