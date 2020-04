Dybala-Del Piero: incontro su instagram

L’attuale ed il vecchio numero 10 bianconero si sono uniti in una diretta su instagram che ha fatto entusiasmare i tifosi juventini! Dybala e Del Piero, come due vecchi amici, hanno scambiato 4 chiacchiere sulle loro vite attuali. Parte Paulo: “Sono a casa a Torino con Oriana, aspettiamo che passa tutto. Abbiamo avuto dei sintomi, non fortissimi, però sì. Lei è stata meglio, i miei sintomi sono durati di più e mi hanno impedito di fare alcune cose. I dottori mi hanno consigliato di non prendere nessuna medicina, mi hanno dato delle vitamine, ed ora stiamo bene. Io sto aspettando il risultato del test per riprendere. La mia famiglia è tutta negativa in Argentina, tanti amici e i miei familiari stanno bene. Lì sono stati molto bravi a reagire con prontezza e velocità, è stata imposta la quarantena molto prima abbassando il numero dei casi. Alex: “Io sono a Los Angeles, dovevo vedere la vostra partita di Champions. I bimbi giocano, bisogna trovare dei modi per farli svagare. Non è facile però non poter uscire. Abbiamo iniziato lezioni di spagnolo anche. Con loro parlo in italiano a casa, sempre, così lo mantengono, ma a scuola parlano in inglese. Ora cominciamo con la terza lingua. Qui mi trovo bene, è il quinto anno ormai. Non mi manca l’Italia perché spesso ci torno, è una vita diversa”.