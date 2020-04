Due medici del 118 di Positano in quarantena: altri due ad Amalfi. Grazie a questi eroi silenziosi

Due medici del 118 di Positano sarebbero in quarantena preventiva. Stando alle informazioni che ci sono pervenute, questi non sono originari di Positano, ma erano al lavoro sul territorio e, oltretutto, pare abbiano avuto contatti con l’infermiere risultato positivo. Ora sono a casa, in quarantena preventiva, in attesa dell’esito dei tamponi. Stessa cosa per due medici del 118 di Amalfi, anch’essi in quarantena.

Ribadiamo che, fino a che l’esito dei tamponi non sarà reso noto, questi non sono positivi, nonostante siano in quarantena preventiva.

Si tratta di veri piccoli grandi eroi silenziosi, che portano avanti il loro lavoro in questo periodo di fortissima emergenza. Sempre al servizio del prossimo, sacrificando alle volte, purtroppo, anche al propria vita per gli altri.

Nella giornata di ieri è stato reso noto il numero di medici deceduti a causa del Coronavirus: sono ben 66. Sono, inoltre, 8956 gli operatori sanitari contagiati. Numeri enormi che fanno riflettere e che dovrebbero far riflettere anche considerando quanto spesso quest’ultimi, operatori e medici, siano oggetto della violenza di personaggi senza dignità. Di chi aggredisce, fisicamente e verbalmente, nonostante loro facciano il massimo per salvare la vita del prossimo. Onore a loro.