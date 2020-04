Due infermieri positivi al covid-19 nel salernitano, entrambi dell’Agro Nocerino

Si registrano nuovi casi di positività tra il personale dell’ospedale “Fucito” di Mercato San Severino. Si tratta – come riporta il sito web radioalfa.fn – di due infermieri, entrambi dell’Agro: uno di Angri e l’altro di Pagani.

Potrebbero essere entrati in contatto con un paziente già positivo che è stato trasferito da qualche giorno al Ruggi di Salerno. La direzione sanitaria del “Fucito” ha comunque implementato i tamponi sul personale ospedaliero, dai 200 ai 280, per tracciare meglio la situazione ed evitare che possa esserci una diffusione incontrollata del contagio.