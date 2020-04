Doodle di Google. Un grazie per tutti coloro che stanno aiutando durante l’emergenza Coronavirus. Il Doodle di Google di oggi è dedicato a tutti coloro che stanno aiutando durante l’emergenza Coronavirus. Si tratta di un ringraziamento rivolto ai medici, agli infermieri, alle forze dell’ordine ed a tutti i lavoratori impegnati in questo momento di enorme difficoltà per tutta l’Italia.