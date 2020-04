Amalfi ( Salerno ) . Donna soccorsa ad Amalfi sta meglio. Basta allarmismi per il Coronavirus Covid-19, tute del 118 sono da protocollo Hanno sicuramente dato nell’occhio poco fa ad Amalfi alcuni sanitari vestiti in tenuta Covid-19 che si sono apprestati a soccorrere una donna in piazza dei Dogi.

La donna, residente ad Amalfi, è stata infatti trasporta al pronto soccorso a causa di una febbre dovuta ad infezione che le sta causando molti problemi, come ha riportato Ramona Buonocore su Amalfinotizie . Nessuna correlazione dunque il virus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero.

Eppure poco fa la paura ad Amalfi è stata tanta, così grande da spingere subito le persone a lanciare l’allarme Coronavirus che in breve si è esteso a macchia d’olio per tutto il paese capofila della Costiera.

Ricordiamo infatti che i sanitari indossano la tenuta Covid-19 per precauzione, come da protocollo. Niente paura dunque per tutte le persone che hanno visto i sanitari in questa particolare tenuta aiutati dai vigili del fuoco nelle operazioni di sanificazione della tenuta stessa. Non si tratta di un caso di Covid-19.

L’ospedale di Castiglione di Ravello sta facendo un gran lavoro in questo momento e il personale del 118 segue il protocollo, nessun allarmismo quindi.