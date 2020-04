Positanonews documenta in diretta una domenica deserta da Sorrento a Sant’Agnello e Piano. Strade vuote, neanche una persona nel centro storico e dinanzi alle Chiese, tra cui quella di San Michele Arcangelo a Piano di Sorrento, dove le campane suonano a festa per celebrare la Domenica delle Palme, durante la quale ognuno resta in casa a benedire il proprio rametto d’ulivo tramite le messe in streaming.

D’altro canto è un’ottima notizia, perché significa che gli abitanti della Penisola sorrentina rispettano il decreto senza violare la quarantena, cosa che peggiorerebbe soltanto l’emergenza sanitaria già evidente. Uno scenario quasi da film, per chi è abituato al caos quotidiano tra pendolari, veicoli e passanti. A breve tutto tornerà alla normalità e l’anno prossimo, quando festeggeremo la Pasqua con i nostri amici o parenti, tutto questo sarà solo un brutto ricordo.

Foto e video: Sara Ciocio