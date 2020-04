“Domani è adesso”. Lo spot anticovid-19 girato dalla Costiera amalfitana a Nocera, Napoli e Roma

“Domani è adesso”. Si tratta di uno spot anticovid-19, girato a Nocera Inferiore con frame anche su Napoli, Roma e la Costiera amalfitana, come a Maiori e Minori. Il messaggio di speranza che trasmette: “Quel domani che già oggi, nei nostri occhi silenti e gonfi di speranza, è già iniziato…”

Un messaggio che regala forza, soprattutto a chi ne ha davvero bisogno per aiutare tutti noi italiani ad uscire da questa tremenda emergenza sanitaria. Stiamo parlando del personale sanitario, prima di tutto, poi delle forze dell’ordine, protezione civile, commercianti, e chiunque mantenga viva l’informazione per i cittadini, come edicole e giornalisti.

Ora sta a noi, non farci sopraffare dallo sconforto, dalla paura e dal panico. Se ognuno fa la sua parte il virus sarà sconfitto e gradualmente ci riprenderemo, tornando più forti di prima. La nostra vita andrà avanti, così come l’economia, lo sport, la musica, lo studio, il lavoro, e dimenticheremo tutto, tranne i nostri cari persi in questa battaglia.

Lo spot è creato da Studio 24 moving photo di Palmer Vitaliano mentre i testi appartengono ad Alessandro Lippiello e la voce è di Fabio Iannone.