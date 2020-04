Distretto Turistico Costa d’Amalfi. “Ora la cultura”: da domani il quarto Webinar in diretta Facebook.

Adham Darawsha, Assessore alle culture del Comune di Palermo, Letizia Casuccio, Direttore Generale di CoopCulture, Ferruccio Ferrigni, Presidente del Centro Europeo per i Beni Culturali di Ravello, Secondo Amalfitano, già Direttore di Villa Rufolo, al quarto WeBinar organizzato e promosso dal Distretto Turistico della Costiera Amalfitana nell’ambito di una comunicazione innovativa messa in campo in periodo COVID – 19.

“Domani 21 aprile alle ore 11.30 saremo in diretta Facebook. Il quarto webinar AUthentic Amalfi Coast tratta il tema delle CulturE, presente e futuro ai tempi del COVID-19 . Tra tante incertezze, una certezza: la cultura è il cuore pulsante di un luogo, rende la vita migliore a chi ci abita, è una grande leva attrattiva per chi decide di visitarla. Quest’appuntamento è costruito attorno a due persone che hanno grandi responsabilità: Letizia Casuccio e Adham Darawsha. Personalità che ricoprono ruoli importanti nello scenario contemporaneo”. Lo ha dichiarato poco fa, Robert Piattelli, Co-founder di BTO Educational. WeBinar tutti di grande successo nell’ambito di una comunicazione innovativa subito messa in campo dal Distretto Turistico della Costiera Amalfitana.