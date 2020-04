“Il tuo disegno per la Salernitana”. Il piccolo Carlo di Maiori vince la telefonata di Djuric. Nel corso degli scorsi giorni la Salernitana aveva lanciato l’iniziativa “Il tuo disegno per la Salernitana” sul proprio account Instagram ufficiale, raccogliendo disegni e cartelloni di grandi e, soprattutto, piccini. Il vincitore è risultato Carlo Pisacane, bambino di otto anni di Maiori, in Costiera Amalfitana, che ha vinto una telefonata con il suo idolo: Milan Djuric. Stamattina, infatti, sempre sul suo profilo Instagram, la Salernitana ha pubblicato un video sulla chiacchierata telefonica che l’attaccante bosniaco ha fatto con il baby tifoso. “Ci vediamo presto allo stadio, per ora dobbiamo restare a casa. Sei stato molto bravo con il cartellone”, ha detto il calciatore, che è rimasto molto colpito dalla frase “affonderanno i nostri ricordi, emergeranno i nostri sogni”. L’idea è presa in prestito da un’arcinota scenografia della Curva Sud di oltre vent’anni fa, ma più che mai attuale.

Djuric ha promesso al tifoso la sua maglietta del centenario, che gli ha risposto “Vieni tu qui da noi in Costiera”, invitandolo poi a “Portaci in Serie A”.