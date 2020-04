Diego Della Valle dona 200 mila euro all’isola di Capri per l’emergenza Coronavirus

L’imprenditore Diego Della Valle ha deciso di donare 200 mila euro all’isola di Capri per affrontare l’emergenza Coronavirus. La somma è stata divisa tra i due Comuni dell’isola: 100 mila euro andranno al Comune di Capri, 100 mila euro al Comune di Anacapri.

Queste le parole del sindaco di Capri, Marino Lembo: “Quello di Della Valle è un segno di solidarietà importante che arriva da un amico assiduo frequentatore dell’isola. Quello di donare una grossa somma è un gesto che ci ha commosso e che ha dimostrato come sempre affetto spontaneo che Diego Della Valle e la sua famiglia nutrono per Capri ed i suoi abitanti.

E’ stato importante poter sentire anche la sua vicinanza in questo momento di grande difficoltà che sta vivendo la nostra cittadinanza”. La donazione sarà versata sui conti correnti dedicati che i due comuni hanno aperto per ricevere i contributi di solidarietà a seguito dell’emergenza coronavirus. E sarà impegnata per i buoni spesa e per aiutare i lavoratori stagionali che vedono messo a rischio il loro posto di lavoro poiché l’isola e le sue attività commerciali, dagli alberghi ai ristoranti e alle boutique, risultano totalmente chiuse in virtù dei decreti governativi dovuti all’emergenza coronavirus”.

Anche Franco Cerrotta, sindaco di Anacapri, ha ringraziato l’imprenditore. “Esprimo la gratitudine per il gesto della famiglia Della Valle, presenza assidua sul nostro territorio anacaprese dove ha scelto come dimora estiva la villa che affaccia sulla baia di punta Carena. Il senso di appartenenza alla grande famiglia dell’isola ha fatto si che siano stati i primi ad accorrere per dare un contributo ed aiutarci in questo grave momento che speriamo di superare presto. La somma sarà impegnata per dare una mano ai tanti nostri”.