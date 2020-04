Diana Giulimondi, accompagnatrice turistica: “Siamo quelli che ci mettono la faccia, ma anche il cuore”. ESCLUSIVA

Sono un’accompagnatrice turistica, da circa quarant’anni, di crisi ne abbiamo vissute molte, ma mai nulla che possa paragonarsi a ciò che nel nostro settore sta accadendo ora. Tutto è fermo, immobile, Tour Operator, Agenzie di Viaggio, alberghi, bed and breakfast, compagnie di navigazione marittime ed aeree, crociere, guide ed accompagnatori turistici, oltre a tutto quello che si inserisce nel nostro comparto: ristoranti, negozi di abbigliamento, grandi firme, tassisti, noleggiatori di bus ed auto, siti archeologici e museali, tutto fermo, in attesa di poter ricominciare a vivere con le dovute precauzioni del caso, una vita distanziata. Come si può pensare di poter svolgere professioni come la guida e l’accompagnatore turistico a distanza? Non si può! Inoltre chi mai verrà in Italia a visitare il nostro bel paese e quanti italiani partiranno per l’estero? Probabilmente nessuno per almeno i prossimi sei mesi! Ecco, queste sono le nostre prospettive future, niente lavoro certo, almeno sino al prossimo anno, sicuramente si ricomincerà a marzo del 2021.

Come faremo noi liberi professionisti, autonomi a partita iva a sopravvivere?

Si parla di incentivare il turismo interno, bene, ma a noi come porterà lavoro? Noi siamo i Ciceroni. Come accompagnatori esponiamo, spieghiamo, illustriamo ai turisti in tour il nostro patrimonio in generale e portiamo i gruppi in giro per il nostro paese o per il mondo. Come guide locali presentiamo in maniera specifica i siti archeologici, le chiese ed i musei, le bellezze paesaggistiche, geologiche, la storia, l’arte, la cultura ed anche la gastronomia del nostro paese.

Però andiamo in giro quasi sempre in gruppi. Come faremo a mantenere le distanze sociali?

Ovviamente non potremo svolgere la nostra normale professione per molto tempo ancora. Già dopo due mesi di assoluta inattività, tutto il comparto turistico si trova in depressione economico/finanziaria, eppure ancora il governo non ha pensato di congelare le tasse e contributi, almeno sino a quando l’intero settore si sarà un minimo ripreso, ossia maggio/giugno 2021. Ci son stati dati aiuti in bonus di 600 euro, ma coprono solo le spese di prima necessità, il cibo; come possiamo pagare utenze, mutui, affitti se non abbiamo altre entrate oltre al sussidio governativo che, se anche arrivasse ad 800 euro, non riuscirebbe a coprire le necessità di famiglie, che vivono dei proventi di queste professioni?

Un lavoro difficile quello dell’accompagnatore turistico, non è sufficiente conoscere bene le lingue straniere e l’Italia dal profilo artistico, paesaggistico, storico, culturale, religioso e gastronomico; dobbiamo destreggiarci anche in leggi doganali, norme aeroportuali e portuali, anche estere, per chi si occupa di outgoing; dobbiamo saper comprendere la gente, le esigenze di ciascun cliente, nel rispetto di usi e costumi di ogni popolo, paese e religione, ma soprattutto dobbiamo essere pronti ad ogni evenienza che possa accadere in viaggio: incidenti, malattie, ritardi, cancellazioni impreviste per overbooking, scioperi, o qualsiasi altra motivazione, da parte di siti archeologici, ristoranti, alberghi, compagnie aeree etc. Noi in tali circostanze, siamo tenuti a trovare soluzioni immediate e spesso la realtà supera la fantasia.

Siamo quelli che ci mettono la faccia, ma anche il cuore, poiché ogni nostro cliente va ascoltato, compreso, coccolato e consolato. Dobbiamo essere dei bravi psicologi ed infermieri, giriamo con scorte di analgesici, antipiretici, disinfettanti, bende, cerotti e buste di plastica per chi potrebbe accusare nausee e vomito, cosa che per altro accade frequentemente.

Ora, dopo tutta la nostra preparazione, disponibilità, impegno e professionalità, sembra che non esistiamo più, siamo solo dei numeri, che andranno ad infoltire quelli dei disoccupati, se non si agisce subito e la situazione si dovesse protrarre ancora a lungo, potremmo anche far la fine dei più disperati, dei senza tetto!

Le istituzioni ci hanno già ignorato negli ultimi anni, immettendo sul mercato altre figure professionali, che prima non esistevano, come la guida nazionale, che di fatto usurpa sia la nostra, di accompagnatore, che quella di guida locale, come professioni. Poi per errata interpretazione delle direttive della comunità europea, ci son passati sopra abusivi, stranieri, studenti di altri paesi residenti in Italia, che svolgendo sul nostro territorio le nostre medesime professioni, senza alcun titolo o qualifica, ci hanno sottratto altro lavoro. Noi per essere tali, abbiamo dovuto studiare duramente diverse materie, per poter sostenere esami indetti dalle istituzioni del nostro paese, ossia regioni e comuni, conseguendo licenze e qualifiche ed ora ci vogliono delegittimare, con la nuova contraddittoria figura della guida nazionale, che danneggia soprattutto noi accompagnatori.

Chiediamo visibilità e che i nostri diritti acquisiti vengano rispettati. Per anni abbiamo versato nelle casse dello Stato soldi per tasse e contributi che hanno aiutato l’economia del paese.

Noi siamo gli ambasciatori del mondo, poiché siamo i primi ad accogliere i turisti stranieri nel nostro paese ed a permettere loro di familiarizzare con la nostra anima italiana, così come permettiamo ai nostri turisti italiani che accompagniamo all’estero di adeguarsi agli usi e costumi di altri paesi, diversi dal nostro, facilitando a tutti le procedure tecniche, doganali, spiegando le diversità di usanze, pensiero, cultura, religione e gastronomia; siamo gli intermediari della cultura e rappresentiamo l’Italia per chi arrivi e per chi ci accolga ed ora veniamo trattati come l’ultimo fanalino di coda del comparto turistico. Eppure non siamo pochi, ma migliaia di lavoratori altamente qualificati che ora hanno paura per il proprio futuro e quello delle proprie famiglie.

Diana Giulimondi Accompagnatrice turistica abilitata