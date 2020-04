De Luca in diretta sulle iniziative per fronteggiare il Coronavirus ed entrare nella Fase 2: “Abbiamo salvato la Campania”.

“Noi abbiamo salvato la Campania. Siamo la maggior regione per densità di abitanti su chilometro quadrato, 430 ogni kmq in alcune aree abbiamo 1.000 e più abitanti, tipo Hong Kong. Non era facile e non era scontato salvare la Regione. Lo abbiamo fatto con migliaia di persone e con l’aiuto di migliaia di altre persone. Qualcuno non fa altro che tentare di screditarci. Ma siamo un modello di efficienza amministrativa e concretezza. Saremo i primi di Italia ad uscire dal tunnel se continuiamo così”, ha detto. “Si è aperta la fase 2 e si è aperta all’insegna della politica politicante che sembra essere ritornata in campo, che tristezza”.

“Nulla sarà più come prima dopo questa epidemia, nell’organizzazione di società, relazioni, attività produttive, fino a che non avremo debellato questa malattia e messo in produzione un vaccino efficace, ma anche dopo il vaccino cambierà tutto. Il pericolo di contagio diventerà uno dei pericoli incombenti sulle società contemporanee. Saremo chiamati a riorganizzare le vite e le priorità”