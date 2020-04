De Luca detta regole in Campania “No a librerie aperte, negozi per bambini solo il martedì e venerdì mattina” Da Napoli si è deciso, cartolerie e librerie non riapriranno martedì prossimo come prevede l’ultimo decreto del Governo, ma resteranno chiuse fino al 3 maggio. Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, decide ancora una volta di andare controcorrente rispetto alle decisioni dell’Esecutivo ed oggi ha firmato un’ordinanza nella quale per giustificare la propria decisione ricorda che “risultano diffusi sul territorio nuovi e diversi cluster familiari e locali, presumibilmente originati dalla inosservanza delle misure di distanziamento sociale prescritte, che destano notevoli preoccupazioni”.

Quanto ai negozi che vendono abbigliamento per bambini e neonati, anche questi riaperti dall’ultimo decreto Conte, il governatore stabilisce che in Campania potranno operare solo due mattine a settimana, il martedì ed il venerdì con orario 8-14. Nella settimana del 1 maggio 2020, l’apertura è consentita nelle mattinate del martedì e del giovedì, sempre dalle ore 8 alle ore 14.