De Luca e il Coronavirus “A Pasqua state a casa e fate le pastiere anche se saranno una sozzeria..” Nel giorno dell’onomastico altro video virale del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ( al quale vanno gli auguri di Positanonews per l’onomastico) . De Luca è in questo momento sicuramente il presidente di Regione più popolare d’ Italia e d’ Europa, un vero e proprio show man forse con i suoi modi, caricature a non finire, ma sicuramente la comunicatività non gli manca e il pugno duro , come ha fatto vedere con la direttiva del Ministero della Salute che consentiva le passeggiate, serve contro questo virus. Guai abbassare la guardia adesso: la battaglia contro il Covid-19 non è finita, ma può essere vinta a suon di…pastiera napoletana. E’ il particolare appello di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, che prima di Pasqua lancia un suo personalissimo (e, come sempre, particolare) appello: “State a casa. Un comportamento irresponsabile determina danni maggiori. Ci avviciniamo alla Pasqua, è un periodo delicato. Nessuno pensi di rilassarsi perché rischiamo di perdere tutto. Restiamo in casa, impariamo a fare i pranzi come quelli che ci venivano offerti dalle nostre nonne, impariamo a fare i dolci a casa e le pastiere. Impegnatevi a farle, anche se non ho l’audacia di chiedervi di mangiarle pure, perché le prime saranno una sozzeria”. In questo video il discorso di De Luca in diretta Facebook.