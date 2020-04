Periodo con pressione nella media ma non stabile. Oggi giornata con sole e qualche nuvola, da domani prevalenza di sole ma con qualche nuvola in più, specie nei pomeriggi e notti. Peggioramento più evidente per mercoledì quando si potrebbe avere anche qualche debole pioggia. Temperatura in leggero graduale aumento, venti deboli, prevalentemente meridionali.

Queste le previsioni meteo messe a disposizione dall’Istituto Navale “Nino Bixio” di Piano di Sorrento.

Ringraziamo il Prof. Antonio Russo e il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Teresa Farina.

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)