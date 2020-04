Dal 4 maggio torna l’allenamento individuale per strada ma con alcuni obblighi.

Dal 4 maggio partirà la fase 2. Tanta sarà la gioia per i runners, i ciclisti e tutti coloro che potranno finalmente uscire e tornare ad allenarsi praticando un’attività fisica individuale. La parola d’ordine però resta: distanziamento sociale e uso di mascherine! Certamente non sarà facile correre o praticare sport indossando una mascherina perché il senso di asfissia che potrebbe causare è elevato e chi ha già tentato questo esperimento ha praticamente confermato questa ipotesi. A tal proposito, molte aziende che si occupano di abbigliamento sportivo, si stanno già adoperando per mettere sul mercato delle mascherine adatte per gli sportivi che potrebbero quindi “limitare i danni”.