Cura Italia, Magalì Castellano per Positanonews: “Tantissimi stagionali non potranno godere del bonus” – ESCLUSIVA

Ci sono diversi dubbi sul decreto “Cura Italia” e questi sono stati espressi anche da Magalì Castellano, della rappresentanza sindacale dell’Hotel Hilton Sorrento Palace. Quest’ultima è stata ascoltata in esclusiva da Positanonews, intervistata durante la diretta live di ieri sera, ed in particolare si è soffermata sul fatto che moltissimi dipendenti di strutture turistiche della Penisola Sorrentina non potranno godere del bonus di 600 euro.

“Noi facciamo parte di un’azienda che ha un’attività annuale, difatti siamo dei lavoratori stagionali, ma per l’Inps no – ha dichiarato Castellano – Facciamo parte di un codicismo particolare e risultiamo lavoratori a tempo determinato. Difatti facciamo parte di aziende che lavorano tutto l’anno ma noi lavoriamo a tempo determinato, come veri e propri stagionali.

Il Governo, non ci considera stagionali: si parla di migliaia di persone sul territorio, da Scafati, Pompei, Torre. Tutti lavoratori che lavorano a Sorrento come stagionali ma non sono riconosciuti come tali. Ecco perché ci hanno escluso da questo bonus previsto dal decreto “Cura Italia”“.

Non si tratterebbe di un problema, a Sorrento, che riguarda alcuni dipendenti dell’Hotel Hilton, quindi, ma ci sono tantissimi altri hotel, ristoranti e bar in Penisola Sorrentina.

“Siamo lavoratori abbandonati a noi stessi, senza un sussidio né nulla. Il provvedimento del Governo è stato portato avanti da persone che non sono competenti per quanto riguarda il turismo”.

Questa l’intervista completa (dal minuto 3):