Crollano i contagi nel salernitano: il trend è di un infetto ogni 52. Sollievo a Vietri sul Mare

Cala il trend dei contagi nel salernitano. In Costiera amalfitana, Vietri sul Mare è stata la zona maggiormente colpita dal virus, ma ora possono tirare un sospiro di sollievo dopo l’analisi dei tamponi effettuati ieri alle dieci persone risultate infette, sette sono risultati negativi e, dunque, si avviano verso la completa guarigione. Adesso toccherà attendere i risultati del test diagnostico di conferma che sarà effettuato nei prossimi giorni. La buona notizia è stata ufficializzata dal sindaco Giovanni De Simone: i casi a Vietri, dunque, dai dodici iniziali si apprestano a scendere a tre.

I guariti aumentano, i ricoveri diminuiscono. E anche la curva del contagio da Covid-19 in provincia di Salerno continua a rallentare – lo riporta La Città di Salerno – . La conferma di un picco verso il basso arriva dai dati ufficializzati dall’unità di crisi della Regione Campania riguardanti i tamponi analizzati ieri nei laboratori degli ospedali “Ruggi” di Salerno e “Maria Santissima Addolorata” di Eboli. Nel capoluogo su 359 test diagnostici verificati soltanto 8 hanno evidenziato la presenza dell’infezione; ancora meglio i dati giunti dalla Piana dove i 57 esami controllati sono risultati tutti negativi. Il totale provinciale delle ultime ventiquattro ore, dunque, parla di 416 tamponi esaminati e 8 positivi. E il rapporto fra le due variabili resta bassissimo: ieri, infatti, gli addetti hanno trovato un tampone positivo ogni 52 controllati. Sono 50 in totale i test diagnostici risultati infetti ieri in Campania su un totale di 2.153 esami faringei messi sotto la lente d’ingrandimento. Anche il dato regionale del rapporto fra i tamponi controllati e quelli infettati è bassissimo: uno a 43.

Positivo a Sant’Egidio. Altro caso nell’Agro Nocerino Sarnese. A Sant’Egidio del Monte Albino è risultato positivo un uomo che fa schizzare il totale degli infettati in città dall’inizio dell’epidemia a quota 26: l’ultimo caso riguarda un uomo attualmente isolato al proprio domicilio in buone condizioni di salute. «Né questo caso né quello di due giorni fa sono collegati tra loro né con gli altri casi registrati a Sant’Egidio», ha spiegato il sindaco Nunzio Carpentieri. «Il nuovo contagio è avvenuto in un contesto ben definito che non è riconducibile alla presenza di ulteriori focolai a Sant’Egidio».

Altro infetto a Eboli. Nuovo caso di Covid-19 nella Piana del Sele. È quanto emerge dall’esito dei tamponi analizzati nelle ultime ore su alcuni cittadini di Eboli: otto test diagnostici hanno dato esito negativo, un altro, invece, ha evidenziato la presenza dell’infezione: la persone colpita dal coronavirus è asintomatica e ristretta in isolamento domiciliare.