Croce Rossa Giovani, dalla Costa d’Amalfi Marianna Ferrara eletta vicepresidente del comitato della Campania

Nelle elezioni per scegliere i nuovi Presidenti Regionali dei Comitati della Croce Rossa Italia, avvenute oggi su tutto nazionale, Marianna Ferrara dalla Costa d’Amalfi è stata eletta vicepresidente regionale della Croce Rossa Giovani. La volontaria originaria di Tramonti sarà inoltre Consigliere rappresentante dei Giovani CRI della Campania. Volontario giovane del Comitato Costa Amalfitana da ben 11 anni, Marianna è già consigliera e responsabile del locale Gruppo Giovani dal 2016, riuscendo a dare ai giovani volontari un’identità ed un integrazione nella realtà associativa: grazie all’appoggio dei comitati regionali, ottenuto quest’oggi, potrà contribuire ad amalgamare tutte le realtà campane e realizzare un unico gruppo, unito e coeso. Un’elezione importante questa, dedicata alla Volontaria Marianna D’Amato, scomparsa prematuramente a soli 32 anni.

“Ho pensato molto alle parole giuste da usare se questo momento fosse arrivato – scrive Marianna Ferrara sul proprio profilo Facebook – le ho allineate nella mente e poi trascritte per non farmele sfuggire. In questi giorni ho avuto una sola certezza che se sono qui lo devo a chi ha creduto nelle mie idee quando erano ancora campate in aria, e a chi oggi ha scommesso e ha creduto in me, ponendo la prima pietra per quello che sarà il nostro viaggio insieme. Non so se sarò perfetta e non vi prometto che non farò errori ma quello che posso affermare con certezza è che troverò la forza di cambiare le cose che posso cambiare, che avrò la pazienza di accettare le cose che non posso mutare, ma soprattutto spero che possa avere l’intelligenza e la follia di accompagnarvi e sostenervi nella missione che ci siamo prefissi entrando in questa grande famiglia.

FORZA CAMPANIA!!”