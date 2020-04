Covid19 2° Fase Valutazione delle esigenze da soddisfare per il riavvio delle attività. A Sorrento incontro con ABBAC e Agenzie di Viaggi

Covid19 2° Fase Valutazione delle esigenze da soddisfare per il riavvio delle attività

Incontri al Comune di Sorrento con i rappresentanti delle Categorie Sociali.

Diario del 22 aprile 2 ° Giornata

Sorrento . Oggi hanno partecipato agli incontri i rappresentanti delle Agenzie di Viaggio e ABBAC , una delle associazioni che rappresenta i B&B .

In questo diario sono esposte le esigenze rappresentate dagli imprenditori delle Agenzie di Viaggio riservandosi di esporre le esigenze espresse da ABBAC in una successiva nota .

Le Agenzie di Viaggio svolgono molteplici attività , ma in questo incontro si è trattato prevalentemente del ruolo che svolgono nella gestione dell’incoming ovvero l’attività di intermediazione fra i tour operators , quelli cioè che propongono e vendono i pacchetti vacanze e gli albergatori .

E la principale esigenza che è venuta fuori, è che bisogna fare presto a uscire con proposte e provvedimenti , non tanto per salvare la stagione 2020 ormai compromessa , ma quella 2021.

Il pacchetto vacanze 2020 , già venduto e spesso già pagato dai Clienti, è ritornato sul mercato e fra poco verrà convertito in vacanze 2021.

Infatti i grandi tour operators che hanno incassato questi soldi , non sono in condizione di restituirli e perciò li hanno già rimessi sul mercato trasformandoli in buoni vacanze, da utilizzare entro termini definiti per acquistare una nuova vacanza , non legata alle destinazioni originarie.

Questo significa che chi ha comprato una vacanza a Sorrento si vede offerta la possibilità di andare in un qualsiasi altro luogo nel mondo, o viceversa, ed è già è fortissima la concorrenza fra Nazioni , che si stanno proponendo come sicure , e che stanno aggiungendo al pacchetto vacanze un programma ricco di agevolazioni.

L’Italia sconta due fragilità, la prima è l’assenza di una struttura centrale preposta a proporre sul mercato il Paese , non c’è più neanche il Ministero del Turismo ; l’attività di promozione turistica è di competenza delle Regioni, e si corre il rischio che l’attività stessa venga svolta in ritardo e la seconda fragilità è l’assenza finora di una qualsiasi attività finalizzata a favorire la ripartenza, seppure posticipata nel tempo.

C’è bisogno di urgentemente di un pacchetto interventi per rendere sicura e appetibile la vacanza in Italia e a Sorrento. Gli interventi possono essere molteplici e vanno dalla riduzione del costo per gli accessi ai beni culturali , sconti su tutti i costi dei servizi e arricchimento dell’offerta locale attraverso la valorizzazione dei luoghi della Città, dei sui beni ambientali e culturali e religiosi , fino all’abbattimento del ticket per i movimenti dei bus .

Questo pacchetto di interventi deve anche prevedere un sostegno economico a favore dei lavoratori del settore , molto qualificati e che non vanno abbandonati ; le Aziende del settore stanno già impegnandosi autonomamente a sostenerne il reddito , ma questo contributo è insufficiente e va integrato con il sostegno pubblico.

Ma bisogna anche sostenere la filiera degli imprenditori che operano all’interno dell’incomig che sono molteplici e non limitati alle sole Agenzie che dovranno svolgere molto presumibilmente le attività a condizioni e costi completamente diversi da quelli di riferimento.

A questo scopo sono state esposte le condizioni che presumibilmente si dovranno rispettare per garantire condizioni di maggiore sicurezza e cioè interventi per ridurre le file di accesso ai siti , l’affollamento dei mezzi di trasporto terrestri e navali e l’aumento i costi per lo svolgimento delle attività che si presume ne deriveranno .

Ed è stata evidenziato come un importante contributo potrà venire dal potenziamento delle corse del Campania Express che ad oggi rappresenta una importante risorsa per la ripresa , ma il cui uso è fortemente limitato finora dal ridotto numero di treni disponibili.

A fronte di questo quadro di interventi complessivamente impegnativo non sono stati però rilevate particolari esigenze relativamente al peso che esercitano i tributi locali su questa tipologia di attività, incluso la tassa di soggiorno , che non si ritiene di dover abolire, né l’eccesivo peso costituito da costi fissi , come ad esempio quello dei fitti , salvo eccezioni puntuali che vanno gestite con la dovuta cura.

Durante l’incontro infine sono state effettuate importanti riflessioni sulla necessità di arrivare al più presto ad un quadro normativo , che stabilisca i protocolli di sicurezza necessari per migliorare la sicurezza delle attività di interesse della categoria , sia per evitare ad un inutile aumento dei costi e possibili speculazioni, sia per definire responsabilità e compiti in moda da garantire lo svolgimento delle attività imprenditoriali e dei lavoratori e introducendo un sistema assicurativo pubblico per il risarcimento dei danni in caso di malattia causata dal Covid19 .Ed è stata evidenziata l’opportunità che ciascuno si orienti ed eserciti influenza , verso scelte necessarie a favore una transizione graduale ad una gestione green , come ad esempio investimenti mirati alla diffusione dei mezzi elettrici e delle colonnine di rifornimento, passaggio al gas ed eliminazione della combustione a gasolio , passaggio allo smart work.

L’incontro è stato chiuso dal Sindaco ringraziando per le importati contributo portato che certamente rafforzerà l’impegno già in atto dell’azione dell’ Amministrazione, finalizzato ad arrivare ad un piano nazionale e regionale a sostegno del turismo . Ha invitato i rappresentanti della categoria a riassumere le loro esigenze e le proposte in un documento che includa per grosse linee una simulazione dell’aumento dei costi derivanti dalle condizioni di sicurezza che derivano dal distanziamento, e di quantizzare il sostegno economico necessario a sostenere mensilmente i lavoratori , in modo da determinare il sostegno economico necessario a sostenere la ripresa dell’attività .

Infine tenuto conto di quanto emerso dall’incontro ha preso atto della necessità di integrare il calendario degli incontri , inserendo fra gli operatori da consultare i rappresentanti del trasporto pubblico e gli Armatori Navali.

Si precisa che questo è un diario redatto al solo scopo di fornire una informazione sugli argomenti trattati, suscettibile di integrazioni e modifiche , ove se ne rappresentasse la necessità e non un documento ufficiale che riassume esaustivamente esigenze ed impegni presi dai partecipanti.

Il documento ufficiale sarà emesso dal Sindaco al termine degli incontri .

Raffaele Attardi