Covid, box in plexiglas in bar e ristoranti? Salvatore Gagliano: “meglio pranzare o cenare a casa propria”

L’idea di utilizzare box in plexiglas negli stabilimenti balneari, balzata da un articolo pubblicato su Positanonews, non è stata accolta con favore dagli operatori turistici della Costa d’Amalfi, né entusiasma i vacanzieri nostrani. La fase due della convivenza con il virus, che sembra essere sempre più vicina, ormai ci viene rappresentata con tutte le incertezze del caso e anche normali attività come frequentare bar o cenare in un ristorante, si prevede che potranno essere compiute gradualmente, iniziando a rispettare la distanza interpersonale di un metro, raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Anche riprendere a viaggiare con i mezzi pubblici è infatti più facile a dirsi, che a farsi.

Proprio la stessa azienda modenese, che propone per l’estate 2020, ha studiato delle protezioni per bar e ristoranti, come paratie per in plexiglas per tavoli e registratori di cassa, barriere trasparenti che possono separare tra loro le persone oppure gruppi all’interno di sala. Vedere queste foto è veramente surreale, ed oggi è ancora difficile immaginare se ci sono condizioni tornare a condividere il convivio della tavola con altre persone. Salvatore Gagliano, imprenditore alberghiero di Praiano, commenta così tale soluzione proposta dall’azienda di Serramazzoni: “Se dovessero presentarsi così i Ristoranti, ma siete proprio certi che non sarà meglio pranzare o cenare a casa propria o di amici ? Bah, incredibile ma purtroppo vero ! Mancano solo gli altoparlanti !”