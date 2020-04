COVID-19 LA SITUAZIONE IN AMERICA VISTA DA UNA SCIENZIATA

BINDU NAIR MAYI:” IN AMERICA LE MISURE PER IL CORONAVIRUS MOLTI FORTI “

La professoressa di Microbiologia presso Nova Southeastern University della Florida,Bindu Nair Mayi è una delle specialiste scese in campo,in prima linea, contro un’altra delle epidemie che ha spaventato il mondo, la Sars,certa sulla possibilità di un vaccino ,oggi sta vivendo la situazione Coronavirus anche in America,con un occhio ,preoccupato alla “sua” Italia

Professoressa ,quale è la situazione attuale in America e come si sta attrezzando dopo i casi accertarti ed in aumento del Coronavirus?

“Negli Stati Uniti, le principali strategie per prevenire nuove infezioni sono state quelle di consentire alle persone di lavorare da casa; diffondere messaggi su (1) NON tossire o starnutire all’aria aperta, ma intrappolare quelle particelle di tosse e starnuti in un fazzoletto o in un fazzoletto e quindi lavarsi le mani; (2) NON toccarti il viso fino a dopo aver lavato le mani molto bene, con acqua e sapone O con un disinfettante per le mani a base di alcool; (3) disinfettare le superfici e gli oggetti che vengono spesso toccati da molte persone, tra cui pulsanti per ascensori, maniglie delle porte, telefoni, penne, in pratica qualsiasi cosa venga toccata da persone che non si conoscono o di cui non si conoscono le attività sociali; e (4) distanza sociale – mantenere una distanza deliberata di almeno 1,83 metri da persone che non si conoscono o di cui non si è a conoscenza di attività sociali. Poiché la maggior parte delle persone infette è asintomatica e contagiosa, l’obiettivo di queste strategie è impedire al virus di trovare nuovi umani da infettare.

In Italia, pur con tanti appelli molta gente non rispetta le regole .In America invece,come si fanno rispettare le stesse?

Ciò che è importante che TUTTI gli STATI UNITI si stanno impegnando a far rispettare le regole . Inoltre, città come San Francisco, in California, proibiscono legalmente ai residenti di lasciare le loro case se non per soddisfare le esigenze di base come visitare il medico o acquistare generi alimentari o medicine, almeno fino a fine aprile – questa data può cambiare man mano che la situazione si sviluppa. Le attività non essenziali come bar e palestre sono chiuse. Le aziende che svolgono un ruolo essenziale per la società, come le farmacie e le banche, rimangono aperte per ora, ma potrebbero chiudersi in futuro, a seconda della situazione. I residenti possono fare una passeggiata all’aperto, fare esercizio fisico o portare fuori un animale domestico per usare il bagno SOLO SE rimangono almeno 6 piedi di distanza da altri che non sono membri della propria famiglia. I ristoranti possono fare solo asporto e consegna. Sebbene tutti i viaggi non essenziali siano stati vietati, le persone possono comunque tornare a casa durante questo periodo. Gli inquilini che non possono pagare l’affitto a causa del coronavirus non saranno sfrattati. Queste sono grandi misure che prevengono le nuove infezioni o almeno rallentano il tasso di nuove infezioni, permettendo così alle strutture sanitarie di stare meglio con i nuovi pazienti e di non essere sopraffatte in modo devastante.”

La scienza italiana oggi sembra fare passi da gigante per una cura ed un probabile vaccini.

La mia introduzione al meglio che l’Italia ha da offrire è iniziata negli anni ’80, quando ho letto per la prima volta degli scienziati italiani, Francesco Redi e Lazzaro Spallanzani. I loro esperimenti furono cruciali per confutare la teoria della generazione spontanea, che sosteneva che la vita potesse derivare dalla materia non vivente. Hanno ideato esperimenti che hanno discusso contro questa teoria, aggiungendo fondamenta al campo della microbiologia, lo studio di organismi troppo piccoli per essere visti ad occhio nudo. Questo nuovo coronavirus è uno di questi microrganismi. Non possiamo vederlo, eppure ne sentiamo gli effetti. Sta danneggiando la nostra economia e ha cambiato la vita come la stiamo vivendo. Ha fortemente ridotto le nostre gioie sociali. E, più tragicamente, ha preso la vita di migliaia di persone. Queste morti stanno accadendo perché ci sono abbastanza persone vicine l’una all’altra per consentire al virus di passare da una persona all’altra. Se ti allontani dagli altri, impedisci al virus di trovare nuovi corpi da infettare e possibilmente uccidere.”

Lei ha sempre detto che l’Italia ,e soprattutto la Costa d’Amalfi sono nel suo cuore,cosa si sente di dire agli italiani in questo momento?

“Tutte le infezioni sono prevenibili. Il mio cuore si spezza quando i nostri amici in Italia ci dicono che il numero di persone denunciate dalla polizia perché erano fuori casa senza permesso ha superato il numero di persone infette. Come può essere? Gli italiani sono alcune delle persone più intelligenti che conosco. I nostri amici italiani sono incredibilmente amorevoli e generosi. Voglio dire a tutti in Italia di per favore prenderlo un giorno alla volta. È schiacciante quando pensiamo al tempo che può impiegare questa crisi per esplodere. Ma esplodere, lo farà. Un giorno, questa follia si fermerà. La vita non sarà più la stessa Ci sarà un nuovo rispetto per le infezioni e un nuovo apprezzamento per la prevenzione delle infezioni. Spero sinceramente che ci sia anche un risveglio dell’Italia, in modo che gli italiani possano conoscere di nuovo la gloria. Viva l’ Italia.”

Antonio Di Giovanni