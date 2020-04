Dopo il Covid 19 la preparazione atletica dei giocatori sarà un tema fondamentale.

Anche la preparazione atletica, al tempo del Covid 19, sarà un tema centrale nell’eventuale ripresa dei campionati. Francesco Sinatti, il preparatore atletico del Napoli ai tempi di Sarri, ha parlato della difficoltà dei calciatori di riprendere gli allenamenti dopo più di un mese di stop : “Indovinare la preparazione potrà spostare gli equilibri? E’ evidente. Siamo dinanzi a un caso senza precedenti. Nessuno è mai stato fermo 2 mesi a stagione in corso. Non possiamo sapere per certo quale metodo di lavoro sia il più efficace. Non ha senso, credo, fare grossi carichi; non ci sarebbe il tempo per smaltirli, ma se pronti-via si giocherà ogni 3 giorni il rischio infortuni sarà molto alto. Le squadre che avranno una rosa più lunga, ovviamente, saranno molto avvantaggiate rispetto alle altre. Credo che l’unica soluzione possibile sia un lavoro individuale e differenziato, coordinato con tutto lo staff fisico, medico e tecnico, che tenga conto del fisico, delle soglie, e delle caratteristiche di ogni calciatore”.