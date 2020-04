Costiera amalfitana. Tamponi per il covid-19 tra Ravello e Amalfi: tutti negativi

Ottime notizie dalla Costiera amalfitana in merito alla situazione di emergenza sanitaria. L’Asl comunica di aver effettuato quattro tamponi a Ravello, risultati tutti negativi. I quattro casi sospetti, ricordiamo, rientravano da Londra e si trovavano in autoisolamento in albergo. La stessa cosa è accaduta ad Amalfi, dove il sindaco Daniele Milano comunica tramite un post su Facebook la negatività dei tamponi analizzati: “NEGATIVI altri cinque tamponi effettuati ad Amalfi”.

I contagiati in Costa d’Amalfi sono fermi a 24, se comprendiamo anche Vietri sul Mare con 13 casi. Poi 6 a Tramonti, uno a Maiori, uno ad Amalfi, uno a Cetara, uno a Ravello, uno a Praiano.

Notizie rassicuranti, che portano una ventata d’aria fresca. Da pochi giorni è iniziata la fase due, quella di ripresa. La fine della battaglia contro questo nemico invisibile è ancora lontana, ma si comincia ad intravedere un piccolo barlume di speranza.