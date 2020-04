Costiera amalfitana. Si è spento Emilio Rotondo, ex sindaco di Vietri sul Mare

Costiera amalfitana. Ci lascia all’età di 73 anni Emilio Rotondo, ex sindaco di Vietri sul Mare.

Un uomo colmato da una signorilità unica. Avvocato socialista e sindaco di Vietri agli inizi degli anni ’90, tra il 1991 e il 1992. Vietri, negli anni ’80, fu tra i primi comuni d’Italia retti da un governo monocolore democristiano: in quegli anni, proprio nella “Divina”, la Dc siglò un accordo storico con il Partito Comunista Italiano, il sogno di Aldo Moro e di Enrico Berlinguer.

Vietri sul Mare lo ricorda, oltre all’istituzione di 900 posti auto tra Piazza Matteotti e Marina di Vietri, anche per aver dato il via al primo progetto di raccolta differenziata: si cercò di far capire, con l’ausilio di grandi industrie del riciclaggio, che il “rifiuto”poteva essere una risorsa anche economica. E fu avviato, tra i primi in Italia, il progetto “Differenziamoci”.