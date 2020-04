La Costiera Amalfitana è stata rispettosa delle regole in questa giornata di Pasquetta. Gli abitanti della Divina hanno risposto in maniera responsabile a questa emergenza coronavirus, vivendo un Lunedì in Albis diverso, onorando comunque la tradizione. I cittadini costieri hanno osservato le disposizioni emanate dal governo e dalla Regione Campania, infatti non è stato registrato alcun trasgressore. Ad Amalfi, a supporto delle forze dell’ordine e della polizia municipale, c’erano anche i volontari della Pubblica Assistenza Millenium, che con 33 unità dislocate fino al territorio comunale di Scala, hanno monitorato la situazione grazie all’ausilio di due droni. Invece del supporto agli automobilisti o del servizio Antincendio Boschivo, la Millenium ha vigilato sulla salute delle persone, attuando misure dissuasive per evitare assembramenti: una vasta porzione di territorio dalla Valle delle Ferriere, con Pontone, fino a Pogerola.

