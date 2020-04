Costiera amalfitana, Praiano. Ecco la domanda per i buoni spesa: scadenza il 4 maggio

Praiano Solidale: Arrivano i Buoni Spesa per i nuclei familiari più esposti agli effetti economici dell’emergenza da Covid-19.

In attuazione delle iniziative del Governo a sostegno delle fasce deboli della popolazione, i cittadini in stato di bisogno, che non hanno ancora presentato richiesta di assegnazione di buoni spesa, possono farlo entro le ore 12.00 del giorno 4 maggio 2020.

CLICCA QUI per la domanda.

Allo stanziamento assegnato dallo Stato è possibile, come previsto dall’ Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020, destinare eventuali donazioni private pervenute al Comune.

Tutti coloro che vogliono dare il loro contributo per la solidarietà alimentare possono effettuare una donazione sul conto corrente intestato a:

Servizio Tesoreria del Comune di Praiano

IBAN IT22E0760115200000086318508

Causale: Donazione per la Solidarietà Alimentare Covid – 19

Alle donazioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.