Costiera Amalfitana, Pasquetta all’insegna dei controlli: a Ravello droni in azione – VIDEO

Una Pasquetta assolutamente anomala in Costiera Amalfitana. Dove negli anni scorsi si registravano migliaia e migliaia di turisti e visitatori, oggi calma piatta: le strade appaiono vuote e desolate, come è giusto che sia. I cittadini, per la maggior parte, hanno recepito le disposizioni governative e difatti stanno seguendo i protocolli per sconfiggere questa maledetta pandemia.

Come annunciato dal sindaco Di Martino, a Ravello già dalle prime ore del mattino sono in corso controlli a tappeto su tutto il territorio comunale da parte del Comando di Polizia Municipale, insieme al Comando dei Carabinieri di Ravello, sfruttando anche la vista dall’alto di un drone.

Come potete vedere dalle immagini, con il drone si potrà avere una visuale ottimale per controllare il territorio e punire eventuali trasgressori: prese di mira, particolarmente, vie pedonali e le stradine secondarie.

In tutta la Divina si stanno effettuando controlli serratissimi in queste ore. Particolare attenzione a varchi d’accesso, come il Valico di Chiunzi e le strade che portano alla Costiera Amalfitana, da Vietri sul Mare, Furore e Tramonti. Controlli anche alle spiagge e non mancano neanche quelli alle zone collinari, come la Valle delle Ferriere.

Il tutto per scongiurare la possibilità che qualcuno possa avere la malsana idea di passare la pasquetta come se fosse un lunedì in Albis normale.