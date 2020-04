Costiera Amalfitana. Padre non vede i figli dall’inizio della quarantena, l’appello a Positanonews.

Sono un papà separato da circa due anni e mezzo e nonostante ci sia una sentenza del giudice che ha stabilito delle regole,purtroppo la mia ex moglie continua a ostacolarmi in tutti i modi pur di non farmi vedere i bambini. In questo periodo di corona virus, nonostante abito a 200 metti di distanza la scusa è quella che ha paura del contagio nonostante ci sono leggi ben precise che non vietano il diritto di visita del padre, così ad oggi è un mese che non vedo e non sento i bambini, infatti oltre a non vederli non riesco nemmeno a sentirli perché il più delle volte il telefono o è spento oppure squilla ma non mi risponde nessuno. Ma gli impedimenti non sono riconducibili solo a quest’ultimo periodo ma anche precedentemente infatti pur di ostacolare il regolare rapporto padre/figlio la mia ex moglie fa di tutto per impedire ai bambini di svolgere addirittura le loro attività sportive. I bambini frequentano la scuola calcio (pagata interamente dal sottoscritto) ebbene la mamma ostacola in tutti i modi la loro frequentazione e si rifiuta di accompagnarli anche alle partite che i bambini giocano il fine settimana. La cosa più grave è che uno dei due bambini ha una predisposizione naturale verso questo sport e il modo ostruzionistico della mamma rischia di tarparne le ali pur di fare un dispetto al sottoscritto. Spero che i servizi sociali possano occuparsi seriamente del problema.