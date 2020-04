Costiera amalfitana, Maiori. “Il dispiacere di non poter salutare Umberto Mammato”

Conosco Umberto Mammato da una vita, da quando aveva una affermata officina di riparazioni auto alla via Strada Nuova (ora Alfonso Gatto) a Minori dirimpettaia del ristorante ‘o Capurale. Quante chiacchierate e quanti anni di amicizia giovanile.

Poi Umberto lasciò quata attività perché gli spazi non consentivano di operare per bene , costretto spesso ad usare la pubblica via ed anche perché assunto in una azienda di trasporto pubblico salernitana,. NEL CONTEMPO, PER ESPERIENZA ACQUISITA SUL CAMPO, NON DISDEGNAVA DI IMPEGNARSI ANIMA E CORPO NEL PROBLEMA MOLTO SERIO DEI DIVERSAMENTE ABILI.

Quando ci incontravamo a Maiori, negli anni in cui frequentavo quotidianamente la cittadina a per motivi scolastici al Turistico, era sempre cosa gradita per entrambi. Resta il cruccio di n on potergli tributare l’estremo saluto.