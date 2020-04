Costiera Amalfitana. La CRI ha attivato il servizio di Supporto Psicologico

Gentilissimi,

solo pochi giorni fa l’Associazione CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato di Costa Amalfitana, che mi onoro di rappresentare, per tutelare il benessere psicofisico dei cittadini della Costiera Amalfitana e dei Volontari stessi, tutti indistintamente provati dagli attuali eventi, ha attivato il servizio di Supporto Psicologico per tutta la popolazione della Costiera Amalfitana in forma gratuita, garantendo ogni forma di riservatezza.

Sempre nell’ottica di cercare di alleviare le problematiche insistenti sul territorio e, soprattutto, per ottemperare alle ordinanze regionali ed ai decreti del nostro governo lì dove si richiede di evitare ogni forma di spostamento se non per “necessarie motivazioni”, abbiamo proposto alla Farmacia Territoriale dell’ASL di Salerno, situata presso il presidio di Castiglione di Ravello, la nostra collaborazione nel ritiro e la consegna dei farmaci agli utenti.

Per usufruire del servizio bisognerà contattare il numero 333.58.57.289, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, fino al giorno precedente l’apertura della Farmacia Territoriale (il Martedì).

Richiediamo, pertanto, la Vostra collaborazione nella diffusione e nella promozione dell’iniziativa presso la popolazione della Costiera Amalfitana.

Nel ringraziare per l’attenzione, porgiamo cordiali saluti

Raffaele Di Leva

Il Presidente