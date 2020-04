Costiera amalfitana. La città di Praiano è in lutto per Andrea Gentile “o’ barbiere”

Praiano, Costiera amalfitana. La città è in cordoglio per la perdita del caro Andrea Gentile, all’età di 79 anni. Andrea, conosciuto da tutti come “o’ barbiere”, lo storico barbiere di Praiano amato da tutti. Persona sempre allegra, disponibile, per bene. Affettuoso con tutti, ha dedicato la sua vita e il suo lavoro alla cura del prossimo.

Lascia un grande vuoto nei cuori di chi l’ha conosciuto e soprattutto nella sua famiglia per la quale ha vissuto, a partire dalla moglie Rosetta, poi i figli Flavia e Alfonso, il genero Giovanni e la nuora Adele, i cari nipotini Andrea, Gloria e Chiarastella, la sorella Maria, tutti i nipoti e l’intera famiglia.

Il rito funebre non si terrà a causa dell’emergenza sanitaria in corso e delle disposizioni ministeriali. Dunque la salma, proveniente dall’ospedale di Cava de’ Tirreni, giungerà domani, domenica 12 aprile alle ore 10:00, presso il Cimitero comunale di Praiano per l’inumazione.

Oggi la città di Praiano perde una vera icona, tutta la comunità si stringe attorno ai cari del defunto.

Anche la redazione e il direttore di Positanonews partecipano con affetto al dolore della famiglia ed esprimono le più sentite condoglianze.