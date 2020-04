Costiera amalfitana. Eroi in lotta contro il virus anche da Vietri sul Mare al Cotugno, fino a Novara e Siena

Sono tanti i cittadini della Divina Costiera impegnati da diversi mesi nella lotta contro il coronavirus. Molti di loro sono di Vietri sul Mare, che è da sempre considerata la patria della ceramica. Tra i sanitari in prima linea contro il virus, come riportato dal quotidiano La Città di Salerno, c’è Rodolfo Punzi, direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell’ospedale ‘Cotugno’, mentre in altri ospedali italiani si stanno distinguendo Agnese Siani, specializzanda in Radiodiagnostica all’ospedale maggiore di Novara; Denise Caputo, medico ematologo presso l’ospedale San Carlo di Potenza.