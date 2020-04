Costiera Amalfitana. Emergenza Coronavirus: “Un Disegno Contro il Virus”.

I bambini sono i più penalizzati in questa quarantena: prima la chiusura delle scuole, poi l’isolamento a casa, la chiusura dei parchi l’impossibilità di giocare in piazza. Misure da rispettare in quanto indispensabili per limitare la diffusione del Covid-19.

Ma che cosa possono fare i bambini? E soprattutto come stanno vivendo questo periodo emotivamente? Come interpretano le ansie e i timori che percepiscono dai genitori?

Il Gruppo Giovani CRI del Comitato di Costa Amalfitana ha ideato per i più piccoli cittadini della Costa d’Amalfi l’iniziativa “Un Disegno contro il Virus”: diamo libero sfogo alla creatività dei nostri bambini invitandoli ad esprimere con un disegno i pensieri, le loro interpretazioni di questo momento storico.

I disegni saranno raccolti attraverso l’email: comunicazione@cricostaamalfitana.it fino a giovedì 9 aprile 2020 (invitiamo ad inserire il nome del / della bambino/a e il recapito cell. del genitore).

Da venerdì 10 aprile 2020 tutti i disegni pervenuti verranno pubblicati sulla pagina Facebook del Comitato di Costa Amalfitana (https://www.facebook.com/cricostamalfitana/) e richiederemo a tutti i visitatori della pagina di premiare, con un like, il disegno che a loro più piace.

I primi tre disegni che, entro domenica 12 aprile, raggiungeranno il numero maggiore di “mi piace” verranno premiati con una dolcissima sorpresa.