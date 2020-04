Costiera amalfitana. Ecco i droni della Polizia a Tramonti, aumentano i controlli anche al Valico

Costiera amalfitana, dopo Ravello e la maggior parte dei comuni della Divina Costiera, anche Tramonti adotta provvedimenti per aumentare la sicurezza nel proprio comune.

La Polizia Locale del Comando associato di Maiori, Tramonti, Minori e Cetara diretta dal comandante Giuseppe Rivello, ha predisposto un servizio di sorveglianza che sfrutta i droni, per andare a scovare i “furbetti” anche gli angoli più reconditi della Costiera Amalfitana. Chi aveva pensato di recarsi sui monti di Tramonti per la tipica pasquetta dovrà ripensarci, perché i droni segnaleranno eventuali assembramenti anche in alta quota e i vigili potranno somministrare le dovute sanzioni.

”Metteremo in campo una fitta rete di controlli, di concerto con i vigili urbani e i carabinieri, per evitare che ci siano ingressi non consentiti dalle norme. La principale via d’accesso al territorio, il Valico di Chiunzi sarà presidiato h24. In questo momento vorrei anche rivolgere un pensiero alle persone risultate positive al Covid-19, augurando loro una pronta guarigione e una serena Pasqua”, ha detto il sindaco Domenico Amatruda.