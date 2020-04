Costiera amalfitana. Donna guarita dal covid-19 a Vietri sul Mare, l’annuncio del sindaco

Costiera amalfitana, Vietri sul Mare. La splendida notizia di una donna guarita arriva dal primo cittadino dei vietresi, Giovanni De Simone, che lo comunica tramite un post sul suo profilo Facebook.

Comunicazione del Sindaco:

Un’altra nostra concittadina, che era positiva al Covid 19 è risultata negativa al secondo tampone e quindi definitivamente guarita viva Vietri!

Ancora un messaggio di speranza, dunque, per una lenta ma importante ripresa della Costiera amalfitana e della fase due. Crollano i contagi ed aumentano i guariti anche nella Divina Costiera, così come in tutta Italia, ma non bisogna abbassare la guardia.