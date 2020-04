Costiera amalfitana. Buoni spesa anche ad Agerola: ecco come richiederli

Il modulo di autocertificazione deve essere compilato ed inviato tramite posta elettronica, entro il 9 aprile, all’indirizzo buonicovid@comune.agerola.na.it. Inoltre privati ed imprese possono partecipare all’iniziativa di solidarietà #Agerolaiuta ideata dal Comune, versando un contributo volontario all’IBAN IT 04 H 05142 39700 CC1196015618

Da oggi e fino al 9 aprile le famiglie in condizione di fragilità economica a causa dell’emergenza COVID-19 residenti ad Agerola potranno richiedere i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.

Le domande devono essere presentate entro il 9 aprile inviando una mail all’indirizzo buonicovid@comune.agerola.na.it

Per ricevere informazioni ed un eventuale supporto nella compilazione del modulo è possibile telefonare allo 081.8740222/230 dalle ore 9.30 alle 12.30.

Presentare la richiesta è semplice, basta compilare il modulo di autocertificazione disponibile online sul sito istituzionale del Comune di Agerola inserendo i propri dati e riportando correttamente le informazioni richieste. Verrà data precedenza alle famiglie i cui componenti non siano già percettori di sostegno pubblico (reddito di cittadinanza, REI, Cassa Integrazione ordinaria e in deroga, NASPI, ASDI, DIS- COLL, ecc…).

Il buono spesa sarà erogato dopo la predisposizione di un’apposita graduatoria, allestita sulla base dei punteggi assegnati in base ai criteri individuati nell’avviso pubblico.

Inoltre il Comune di Agerola ha messo in campo un’iniziativa di solidarietà (#Agerolaiuta) aprendo un conto corrente che privati o imprese possono utilizzare per offrire un contributo volontario per chi ha più bisogno. La somma deve essere versata sull’IBAN IT 04 H 05142 39700 CC1196015618. Il Decreto “Cura Italia” prevede, in questo caso, anche agevolazioni fiscali.