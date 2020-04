Costiera amalfitana. Dal Ministero arrivano i tablet per la didattica a distanza ad Agerola

La didattica a distanza, in questi tempi difficili, sta mostrando tutta la sua efficacia grazie all’impegno di alunni, studenti, docenti e famiglie. I device sono indispensabili per svolgere le attività a distanza. Pertanto il Ministero dell’Istruzione, tra fine marzo ed inizio aprile, ha messo a disposizione fondi destinati all’acquisto di strumenti informatici per dotare del prezioso strumento, tutti gli alunni.

La DSGA e gli Assistenti amministrativi dell’Istituto Comprensivo “S. Di Giacomo – E De Nicola” di Agerola, con la collaborazione del Comune e della Misericordia, seguendo le determinazioni del Dirigente scolastico, hanno svolto le procedure necessarie per ottenere in tempi rapidi i notebook. Alcuni sono già stati consegnati agli alunni che ne hanno diritto. Gli altri verranno consegnati nei prossimi giorni.

«Ringrazio per la collaborazione l’Amministrazione Comunale, nelle persone del Sindaco Luca Mascolo e dell’Assessore all’Istruzione Regina Milo, ed il Governatore della Misericordia Geom. Giuseppe Acampora per il prezioso contributo organizzativo» afferma soddisfatto il dirigente Michele Manzi. «Le prime consegne dei tablet ai domicili delle famiglie interessate, a cura degli Operatori sono state già effettuate. Nei prossimi giorni i device verranno consegnati agli studenti così da garantire a tutti la possibilità di partecipare alle attività della scuola anche a distanza».

«I servizi scolastici – rimarca l’assessore alla pubblica istruzione Regina Milo – dimostrano ancora una volta la loro importanza per la crescita di una comunità. In questo momento difficile, sarà sempre più importante mettere in campo azioni sinergiche per tutelare gli interessi delle fasce sociali più deboli che sono anche le più penalizzate da questa situazione».

«Grazie di cuore a quanti continuano ad adoperarsi per il bene della comunità, in particolare durante questa fase così delicata» dice il sindaco Luca Mascolo. «La crisi sanitaria sembra allentare la sua morsa. Non è il momento di abbassare la guardia e bisogna continuare a rispettare l’obbligo di stare a casa e le altre norme. Iniziative come queste servono a ribadire che nessuno dovrà essere lasciato solo quando il Covid-19 sarà sconfitto e torneremo a riappropriarci delle nostre vite. Grazie anche all’Associazione Nazionale Comuni Virtuosi per l’assegnazione di altri tablet che saranno ugualmente donati alla scuola».