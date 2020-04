Costiera amalfitana. Sono 23 i positivi al Coronavirus, più della metà a Vietri sul mare

Costiera amalfitana. Sono 23 ( ventitre ) i positivi al Coronavirus Covid-19 nella Divina. Sono pochi ed isolati e ben circoscritti casi considerando il vasto territorio. Vietri sul mare ha 13 contagiati , la concentrazione a Molina, mentre nella confinante Cava de’ Tirreni è una vera e propria emergenza, in provincia di Salerno i casi più eclatanti si sono sviluppati nel Vallo di Diano e nell’Agro Nocerino Sarnese, pochi casi anche nel Cilento .

Sui Monti Lattari che circondano la Costiera , ci sono vari casi nella vicina Sant’Egidio Montalbino dal lato del Valico di Chiunzi, mentre ad Agerola non si contano casi, alle sue spalle ci sono casi a Pimonte e Gragnano, a Castellammare di Stabia e Torre del Greco dalla parte della provincia di Napoli ci sono molti casi.

Dopo Vietri sul mare, con la situazione più difficile della Divina, d’altra parte è il comune di frontiera con i grandi centri abitati ed il sindaco sta facendo un grande e ottimo lavoro, c’è Tramonti con 4 casi, poi c’è Cetara, Maiori, Amalfi, Ravello, Conca dei Marini e Praiano con un singolo caso a comune, tutti casi provenienti dall’esterno, il caso di Conca in struttura fuori provincia, o dall’estero .

Ricapitolando, il primo caso di Covid-19 è stato attestato in Costiera amalfitana lo scorso 19 marzo. Il tampone è arrivato soltanto dopo il decesso dell’uomo, un anziano di Vietri sul Mare (fraz. Molina) che soffriva già di patologie pregresse, poi aggravate dal coronavirus. Qui c’è da dire che il tampone gli è stato fatto dopo la morte, come i familiari hanno scritto a Positanonews, nonostante fosse stato chiesto prima. Tutti gli altri casi si sono sviluppati dai contatti che i suoi familiari, asintomatici, avevano avuto.

In ogni caso è stato fatto un gran lavoro per i primi casi capitati nel centro della Costiera amalfitana , con Maiori e Amalfi ben 50 tamponi in tempo record, anche per Tramonti c’è stato un grosso lavoro. Grande professionalità poi per tutto il personale sanitario dell’ Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello e grande attenzione da parte dell’ASL.

Quindi, il caso a Maiori, l’infermiere che aveva lavorato nella clinica del napoletano in cui si era diffuso il contagio. Tutti negativi i contatti avuti dall’operatore sanitario, che si era protetto bene, tutelando anche la salute dei concittadini (persino il padre è risultato negativo al test).

Poi il caso ad Amalfi, una donna della frazione Tovere che era tornata da una crociera all’estero. Anche in quel caso tutti negativi i test effettuati tra i suoi contatti.

Sabato scorso il primo caso positivo a Tramonti. Ad essere stata contagiata una signora andata in ospedale per altri problemi ma che non presentava i sintomi tipici del Covid-19. Tre giorni dopo i risultati dei tamponi effettuati ai contatti diretti e indiretti che aveva avuto la donna: i tre risultati positivi fanno parte della sua famiglia.

Domenica scorsa è risultata positiva un’infermiera di Cetara, che presta servizio presso il reparto di Chirurgia d’urgenza dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, chiuso per l’alto numero di contagi tra il personale. Tra gli otto test negativi anche quello del marito della donna, un dato che lascia ben sperare.

Risalgono a ieri, 8 aprile, invece, i casi riscontrati a Ravello e Praiano. Entrambi i contagiati erano tornati in Costiera amalfitana dall’estero, dov’erano stati per motivi lavorativi. In quarantena fin dal rientro, come da ordinanza regionale, sono asintomatici.

’emergenza coronavirus continua in tutta Italia, anche se i numeri fanno sperare che presto la situazione possa tornare alla normalità.

Negli ultimi giorni sono stati registrati alcuni casi anche in Costiera Amalfitana. Il primo, risalente al 31 marzo scorso, riguarda un operatore sanitario di Maiori che attualmente è a casa dove prosegue la sua battaglia.

Ieri nel paese costiero sono stati effettuati 11 tamponi risultati tutti negativi:”Sono felice di annunciare alla cittadinanza che gli 11 tamponi effettuati in questi giorni sono tutti negativi – ha scritto il sindaco Antonio Capone su Facebook – Qualche apprensione è stata destata dalle misure preventive che abbiamo messo in campo in relazione all’operarore sanitario coinvolto. Ma il mio metodo sarà sempre il medesimo per tutelare completamente la cittadinanza: non esiteró mai nel mettere in campo tutte le prevenzioni necessarie!”

A Tramonti al momento sono 4 i contagi, tutti legati alla stessa famiglia, con una donna ricoverata in ospedale.

“Sono arrivati pochi minuti fa i risultati dei 12 tamponi faringei effettuati sui contatti avuti dalla signora di Tramonti risultata positiva al Covid-19 negli scorsi giorni – ha scritto il sindaco Domenico Amatruda – Tre suoi familiari sono risultati positivi. Già in quarantena dal momento stesso in cui hanno appreso la positività della loro parente, rimarranno in isolamento domiciliare finché non saranno guariti. Grazie alla loro collaborazione, in queste ore abbiamo ricostruito la catena dei loro contatti e sono stati predisposti nuovi tamponi. La situazione è sotto controllo. Vi chiediamo di restare a casa e di attenervi alle ultime ordinanze comunali. Insieme ce la faremo!”

Un caso ad Amalfi relativo ad una donna di Tovere. Un tampone positivo anche a Cetara. In tal senso il primo cittadino Fortunato Della Monica nell’ultimo aggiornamento ha scritto sui social:”Buonasera, è con immensa gioia che Vi comunico l’esito Negativo degli ultimi tamponi effettuati ieri. Vi informo, altresi, che nella mattinata odierna, ho disposto ulteriori 3 tamponi i cui risultati arriveranno nella tarda mattinata di domani. Sarà mia cura tenervi tempestivamente aggiornati. Rinnovo l’ invito a rispettare le regole in atto, con la massima diligenza”.

Nella giornata di ieri sono arrivati due nuovi tamponi positivi: uno a Praiano e uno a Ravello. Entrambi i contagiati sarebbero tornati dall’esterno e sarebbero in quarantena dal loro rientro in Costiera Amalfitana.

Decisamente più complicata la situazione a Vietri Sul Mare dove attualmente sono 13 i casi accertati di Coronavirus.

In alcuni comuni della Costiera Amalfitana tra ieri e oggi sono stati effettuati altri tamponi e i risultati arriveranno nelle prossime ore, ma siamo ottimisti come ha detto a Positanonews in diretta il sindaco di Praiano e poi il sindaco di Ravello sono casi ben delimitati.