Costiera amalfitana. Con i 2 di Tramonti sono 25 i positivi al Coronavirus. Oltre 100 i tamponi fatti

Costiera amalfitana. Sono 25 ( venticinque ) i positivi al Coronavirus Covid-19 nella Divina oggi 10 aprile 2020 . Sono pochi ed isolati e ben circoscritti casi considerando il vasto territorio. Vietri sul mare ha 13 contagiati , la concentrazione a Molina, mentre nella confinante Cava de’ Tirreni è una vera e propria emergenza, in provincia di Salerno i casi più eclatanti si sono sviluppati nel Vallo di Diano e nell’Agro Nocerino Sarnese, pochi casi anche nel Cilento . Tramonti con altri due casi arriva a 6 positivi al Coronavirus Covid-19, alle spalle del Valico di Chiunzi ci sono situazioni peggiori, in primis Sant’Egidio Montalbino, poi Scafati

Su nove tamponi, due positivi . Gli ultimi due sono legati allo stesso nucleo familiare di Gete, domani si faranno altri 7 tamponi in Costiera amalfitana , 5 a Tramonti e 2 ad Amalfi . La buona notizia è che i tamponi fatti a Ravello e Maiori soo tutti negativi.

Dopo Vietri sul mare, con la situazione più difficile della Divina, d’altra parte è il comune di frontiera con i grandi centri abitati ed il sindaco sta facendo un grande e ottimo lavoro, c’è Tramonti con 6 casi, poi c’è Cetara, Maiori, Amalfi, Ravello, Conca dei Marini e Praiano con un singolo caso a comune, tutti casi provenienti dall’esterno, il caso di Conca in struttura fuori provincia, o dall’estero .

Ricapitolando, il primo caso di Covid-19 è stato attestato in Costiera amalfitana lo scorso 19 marzo. Il tampone è arrivato soltanto dopo il decesso dell’uomo, un anziano di Vietri sul Mare (fraz. Molina) che soffriva già di patologie pregresse, poi aggravate dal coronavirus. Qui c’è da dire che il tampone gli è stato fatto dopo la morte, come i familiari hanno scritto a Positanonews, nonostante fosse stato chiesto prima. Tutti gli altri casi si sono sviluppati dai contatti che i suoi familiari, asintomatici, avevano avuto.

In ogni caso è stato fatto un gran lavoro per i primi casi capitati nel centro della Costiera amalfitana , con Maiori e Amalfi ben 50 tamponi in tempo record, anche per Tramonti c’è stato un grosso lavoro. Grande professionalità poi per tutto il personale sanitario dell’ Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello e grande attenzione da parte dell’ASL. In pochi giorni sono stati fatti oltre 100 tamponi, ed è davvero un gran lavoro considerando quello che succede nel resto d’ Italia, ma anche in Campania.

Quindi, il caso a Maiori, l’infermiere che aveva lavorato nella clinica del napoletano in cui si era diffuso il contagio. Tutti negativi i contatti avuti dall’operatore sanitario, che si era protetto bene, tutelando anche la salute dei concittadini (persino il padre è risultato negativo al test).

Poi il caso ad Amalfi, una donna della frazione Tovere che era tornata da una crociera all’estero. Anche in quel caso tutti negativi i test effettuati tra i suoi contatti.

Sabato scorso il primo caso positivo a Tramonti. Ad essere stata contagiata una signora andata in ospedale per altri problemi ma che non presentava i sintomi tipici del Covid-19. Tre giorni dopo i risultati dei tamponi effettuati ai contatti diretti e indiretti che aveva avuto la donna: i tre risultati positivi fanno parte della sua famiglia.

Domenica scorsa è risultata positiva un’infermiera di Cetara, che presta servizio presso il reparto di Chirurgia d’urgenza dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, chiuso per l’alto numero di contagi tra il personale. Tutti negativi i 15 tamponi .

Nessuna conseguenza per i fatti 8 aprile, i casi riscontrati a Ravello e Praiano non han portato nulla per fortuna . Entrambi i contagiati erano tornati in Costiera amalfitana dall’estero, dov’erano stati per motivi lavorativi. In quarantena fin dal rientro, come da ordinanza regionale, sono asintomatici ed entrambi in via di guarigione.